«Найти и уничтожить, в России и Украине»: Медведев призвал принять радикальные меры к виновникам гибели Кириллова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о необходимости разыскать и уничтожить организаторов трагедии с участием генерала Кириллова, погибшего 17 декабря вследствие теракта.
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