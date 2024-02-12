МИД РФ обновит рекомендации по въезду россиян в «недружественные» страны. По словам главы консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексея Климова, будут учитываться риски от посещения упомянутых государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии