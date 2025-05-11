Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном. Об этом сообщает ANI. Таким образом, после урегулирования конфликта между странами вода из реки частично начала течь в сторону Пакистана.
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