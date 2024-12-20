Павел Каманцев: «Не считаю, что публикация рейтинга арбитров после каждого тура улучшила бы судейство. Неминуемо начнутся спекуляции» 

«Такая идея была, и мы публикуем рейтинг лучших арбитров по итогам сезона. Не считаю, что наличие открытого публичного рейтинга после каждого тура улучшило бы наше судейство.
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