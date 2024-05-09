Глава МИД Дарчиашвили: альтернативы членству Грузии в Евросоюзе нет

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что не видит альтернативы членству Тбилиси в Европейском союзе (ЕС), страна продолжит реализацию комплексных реформ, направленных на евроинтеграцию.
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