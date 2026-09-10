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Освобождение из-под ареста ради прощания и съезд династий: в Осло похоронили короля Норвегии Харальда V

Освобождение из-под ареста ради прощания и съезд династий: в Осло похоронили короля Норвегии Харальда V

В Норвегии состоялись государственные похороны короля Харальда V, правившего страной 35 лет и скончавшегося 28 августа в возрасте 89 лет от гемолитической анемии.

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