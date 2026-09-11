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Угадает ли итальянец вкус Кемерово и Казани? На ТВ-3 стартует новый сезон шоу о русской кухне

Угадает ли итальянец вкус Кемерово и Казани? На ТВ-3 стартует новый сезон шоу о русской кухне

Третий сезон тревел-шоу «Особенности национальной кухни» в гастрономическое путешествие по шести городам, где зрителей ждут не только рецепты, но и честные оценки местных жителей.

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