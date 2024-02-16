Защита суверенитета в эпоху мировоззренческого противостояния

Международные отношения погрузились в атмосферу нового мировоззренческого противостояния. Идеи многополярного и однополярного мира или «прогрессивных» и традиционных ценностей — олицетворяют практически взаимоисключающие картины мира.
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