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Защита суверенитета в эпоху мировоззренческого противостояния

Защита суверенитета в эпоху мировоззренческого противостояния

Международные отношения погрузились в атмосферу нового мировоззренческого противостояния. Идеи многополярного и однополярного мира или «прогрессивных» и традиционных ценностей — олицетворяют практически взаимоисключающие картины мира.

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