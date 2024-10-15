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Закон, порядок, государство

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Липецкие автоинспекторы помогают малышам «засветиться»

Липецкие автоинспекторы помогают малышам «засветиться»

Осенью, когда световой день становится значительно короче, сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют пропаганде использования на дорогах в темное время суток световозвращающих элементов.

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