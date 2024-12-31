Эти знаки Зодиака озолотятся в 2025 году: Володина поделилась секретом, на кого выпал счастливый жребий Вселенной Ольга БезродняяАстролог Василиса Володина предсказывает, что в 2025 году удача будет сопутствовать трем знакам зодиака: Овнам, Тельцам и Близнецам.