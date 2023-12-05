Вадим Москаленко. Администрация президента США Джо Байдена не хочет признавать, что война на Украине проиграна, и поэтому готовится к эскалации конфликта.
Байден хочет отправить в Киев самое смертоносное подразделение США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aнатолий Райков
И это уже реклама,как они драпали из Афганистана.Ну что же посмотрим как они драпать умеют.А если сюда МОК подключить,во главе с Томасом Бахом?
Ответить
12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Как зайдут, так и лягут все на Украине, только и всего, одного "Искандера" будет достаточно. На этом всё и закончиться, что это в первый раз.
Ответить
6 час.
ВД
Вовладар Даров
Примут как надо! На каждую задницу есть хрен с винтом, наши спецы разберутся!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии