БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Байден хочет отправить в Киев самое смертоносное подразделение США

Байден хочет отправить в Киев самое смертоносное подразделение США

Вадим Москаленко.   Администрация президента США Джо Байдена не хочет признавать, что война на Украине проиграна, и поэтому готовится к эскалации конфликта.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
И это уже реклама,как они драпали из Афганистана.Ну что же посмотрим как они драпать умеют.А если сюда МОК подключить,во главе с Томасом Бахом?
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Как зайдут, так и лягут все на Украине, только и всего, одного &quot;Искандера&quot; будет достаточно. На этом всё и закончиться, что это в первый раз.
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Примут как надо! На каждую задницу есть хрен с винтом, наши спецы разберутся!
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3 час.

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