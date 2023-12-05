Байден хочет отправить в Киев самое смертоносное подразделение США

И это уже реклама,как они драпали из Афганистана.Ну что же посмотрим как они драпать умеют.А если сюда МОК подключить,во главе с Томасом Бахом?

ИМ

Ильдус Мамлеев

Как зайдут, так и лягут все на Украине, только и всего, одного "Искандера" будет достаточно. На этом всё и закончиться, что это в первый раз.