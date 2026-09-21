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Регионы России

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AliExpress запускает лимитированную серию Realme по мотивам «Гарри Поттера»

AliExpress запускает лимитированную серию Realme по мотивам «Гарри Поттера»

Команда российского AliExpress объявила о начале продаж лимитированной серии устройств Realme, созданной совместно с Warner Bros.

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