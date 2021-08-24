Закон и Порядок

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Приключения американца в Одессе: русофобия марксистов и фашистов

Приключения американца в Одессе: русофобия марксистов и фашистов

История с задержанным в Одессе американцем в российской футболке получила продолжение.

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Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Александр Рожков
А что он о коммунистах говорил? Нет тут аналогии? А также нет ли аналогии в том, что власовцы под триколором ходили? А нет ли аналогии в том, что фашисты ни чего не имели против триколора, а вот против красного знамени очень даже чего имели.
Адель Неважно
Я на этом сайте уже очень много лет... и именно здесь вечно скулят коммунисты( марксисты).. ныли сначала про ( Путин заводы разорил) потом эти старики аналитики диванные.. постепенно осмелились оскорблять президента... их не заткнули даже авторы тем и модераторы... от них и пошло нытье... их никак не наказали, значит оскорблять президента можно... и пошло поехало. Реально от коммуняк во власти нужно избавляться под корень.
Леший Дремучий
Только ублюдочное либероидное ворье, которое до сырости в штанах боится национализации украденного, может путать бандеровцев с коммунистами. Где новый Сталин? Пора.
Kost Sh
Ребята, не надо путать жирное с указательным. На самом деле эти, только называют себя марксистами, фактически, почти по всем признакам, они троцкисты.
Александр
Да они и не троцкисты.Ни Троцкого,ни Маркса с Лениным они никогда не читали.
Kost Sh
Александр, огласитесь, можно не читать Mein Kampf, но быть нацистом, а можно прочесть её, и стать антифашистом. Просто я дал оценку их идеологии. А в общем вы правы, ни хрена они не читали, кроме полуторастраничных предвыборных агиток.
Александр
Соглашусь.
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Kost Sh
А як же ж!
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
nikolai качанович
Почему автор не пишет о преимуществах современной идеологи над всякими марксистами? Наверно уже построили общество процветания, в котором у всех равные возможности.
Александр Рожков
Автор мудак. Кто победил и фашистов и бендеровцев в ВОВ? Кому надо поклонится до земли за Победу? Уж не тем ли, кто с триколором сражался в радах вермахта, против большевистской России? Кого фашисты в плен не брали и расстреливали? Тех, кто с триколором, или коммунистов? До чего же омерзительны антисоветчики! Просто мрази.
Любовь
Так и не поняла...Одни пишут ,что он был в Одессе, другие , что в Киеве Это что инопланетянин прилетел?
Роман В
Пошлый антисоветский и как раз русофобский фейк. Во-первых, марксисты бывают разные. А российские коммунисты, традиционно государственники, и ненавидеть Россию они не могут. Автор ЧМО и провокатор. Во-вторых, Ставить на одну доску бандеровцев, и коммунистов, может только полный недоумок.
vladimir
Автор статьи провокатор.

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