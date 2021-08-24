Приключения американца в Одессе: русофобия марксистов и фашистов

Закон и ПорядокПолитикаПриключения американца в Одессе: русофобия марксистов и фашистов История с задержанным в Одессе американцем в российской футболке получила продолжение.Вернуться к статье196НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoАлександр РожковА что он о коммунистах говорил? Нет тут аналогии? А также нет ли аналогии в том, что власовцы под триколором ходили? А нет ли аналогии в том, что фашисты ни чего не имели против триколора, а вот против красного знамени очень даже чего имели.Адель НеважноЯ на этом сайте уже очень много лет... и именно здесь вечно скулят коммунисты( марксисты).. ныли сначала про ( Путин заводы разорил) потом эти старики аналитики диванные.. постепенно осмелились оскорблять президента... их не заткнули даже авторы тем и модераторы... от них и пошло нытье... их никак не наказали, значит оскорблять президента можно... и пошло поехало. Реально от коммуняк во власти нужно избавляться под корень.Леший ДремучийТолько ублюдочное либероидное ворье, которое до сырости в штанах боится национализации украденного, может путать бандеровцев с коммунистами. Где новый Сталин? Пора.KSKost ShРебята, не надо путать жирное с указательным. На самом деле эти, только называют себя марксистами, фактически, почти по всем признакам, они троцкисты.АлександрДа они и не троцкисты.Ни Троцкого,ни Маркса с Лениным они никогда не читали.KSKost ShАлександр, огласитесь, можно не читать Mein Kampf, но быть нацистом, а можно прочесть её, и стать антифашистом. Просто я дал оценку их идеологии. А в общем вы правы, ни хрена они не читали, кроме полуторастраничных предвыборных агиток.АлександрСоглашусь.Владимир SoldatkoВладимир SoldatkoKSKost ShА як же ж!Владимир SoldatkoВладимир SoldatkoNКnikolai качановичПочему автор не пишет о преимуществах современной идеологи над всякими марксистами? Наверно уже построили общество процветания, в котором у всех равные возможности.Александр РожковАвтор мудак. Кто победил и фашистов и бендеровцев в ВОВ? Кому надо поклонится до земли за Победу? Уж не тем ли, кто с триколором сражался в радах вермахта, против большевистской России? Кого фашисты в плен не брали и расстреливали? Тех, кто с триколором, или коммунистов? До чего же омерзительны антисоветчики! Просто мрази.ЛЛюбовьТак и не поняла...Одни пишут ,что он был в Одессе, другие , что в Киеве Это что инопланетянин прилетел?Роман ВПошлый антисоветский и как раз русофобский фейк. Во-первых, марксисты бывают разные. А российские коммунисты, традиционно государственники, и ненавидеть Россию они не могут. Автор ЧМО и провокатор. Во-вторых, Ставить на одну доску бандеровцев, и коммунистов, может только полный недоумок.vladimirАвтор статьи провокатор.Комментировать
Свежие комментарии