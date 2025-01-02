Двое детей погибли в ДТП в Советском районе Крыма

Фото: прокуратура РКДвое детей 2018 и 2023 годов рождения погибли сегодня в ДТП в Советском районе. «Автомобиль «Шевроле» в районе села Шахтино выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ЛАДА», в котором находилось шесть человек.
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