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Каникулы без дыма и огня. Бобруйск.

Каникулы без дыма и огня. Бобруйск.

Республиканская акция ´Каникулы без дымы и огня´ в самом разгаре, а вместе с этим все больше мальчишек и девчонок узнают что-то новое о безопасности.

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