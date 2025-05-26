Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ЗАГОВОРЫ Ч.3

ЗАГОВОРЫ Ч.3

От порчи. 1. «Шел Бог Коляда через тридевятые небеса, к нам возвращался, на четыре стороны осенялся.

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Комментарии
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Александр Николаевич
За говором должен следовать четкий образ
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13 час.
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