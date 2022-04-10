Божович – на вопрос журналиста о «слабой команде»: «Ты с Kicker сотрудничаешь? А я – нет. Как тебе не стыдно, ###! Иди в Германию!»

Миодраг Божович ярко отреагировал на вопрос журналиста, который сотрудничает с немецким журналом. Это произошло на пресс-конференции после матча РПЛ между «Спартаком» и тульским «Арсеналом» (3:0).
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