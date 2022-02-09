В ГД оценили призыв ФРГ, Польши и Франции к РФ начать диалог по безопасности в ЕС

Власти ФРГ, Франции и Польши призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Германия, Франция и Польша призвали Российскую Федерацию к предметному диалогу по вопросам безопасности в Европе для снижения напряженности ситуации вокруг Украины.