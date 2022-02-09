Daily Moscow

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИГОРЬ
    Именно так, нечего нашим брать на себя лишнее!Эвакуация мирного...
  • Андрей
    Вот пусть власти Мариуполя и несут ответственность за жертвы среди мирного населенияЭвакуация мирного...
  • Виктор Устинченко
    Давно пора было эту антирроссийскую сволочь гнать взашей.Геббельсовец поганый,присосавшийся к государственной кормушк...Совет директоров ...

В ГД оценили призыв ФРГ, Польши и Франции к РФ начать диалог по безопасности в ЕС

Власти ФРГ, Франции и Польши призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Германия, Франция и Польша призвали Российскую Федерацию к предметному диалогу по вопросам безопасности в Европе для снижения напряженности ситуации вокруг Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх