Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Dodge представил электрический Charger, Rivian рассекретил электрокроссовер R2 и удивил похожим на «Ниву» кроссовером R3, Hyundai улучшил Ioniq 5, а Skoda показала первый тизер нового кроссовера.