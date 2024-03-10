Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Dodge представил электрический Charger, Rivian рассекретил электрокроссовер R2 и удивил похожим на «Ниву» кроссовером R3, Hyundai улучшил Ioniq 5, а Skoda показала первый тизер нового кроссовера.
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