Российский рынок начал лето продажами

Российский рынок открыл торги в понедельник, 3 июня, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,35% до 3205,62 пункта, индекс РТС просел на 0,44% до 1120,74 пункта.