На экс-главреда "Дождя" Зыгаря завели уголовное дело

На бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом России иноагентом) Михаила Зыгаря (признан Минюстом России иноагентом) завели уголовное дело за распространение ложных сведений о российской армии .
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