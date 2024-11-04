Пятеро детей пострадали в ДТП в Волосовском районе Ленобласти

Полиция проверяет обстоятельства происшествия Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 ноября в 16:50 на 29 км автодороги «Кемполово-Выра-Шапки» столкнулись автомобили «Киа Оптима» и «Ниссан Атлант».
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