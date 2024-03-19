На ремонт пяти детских площадок в Симферополе потратят 10 миллионов рублей

До 1 июля 2024 года в крымской столице отремонтируют пять детских игровых площадок. Соответствующее Распоряжение Главы Республики Крым «Об определении подрядчика» опубликовано на официальном портале правительства РК.
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