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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус извинился за удаление в матче с «Вильярреалом»: «Простите меня, моя команда и болельщики»

Вингер « Реала » Винисиус Жуниор извинился перед болельщиками « Реала » и партнерами по команде за удаление в матче с « Вильярреалом » (1:0).

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