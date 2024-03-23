ГУМЧС: Более 400 человек и 100 единиц техники тушат пожар в «Крокус Сити Холле»

Представители главного управления МЧС России по Московской области поделились информацией о количестве сил, которых было решено привлечь к процессу тушения пожара в «Крокус Сити Холле», расположенного на территории Красногорска.
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