Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной. Суть инициатив политика сводится к полному уничтожению движения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и дерадикализации палестинского общества.
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