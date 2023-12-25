Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной

Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной. Суть инициатив политика сводится к полному уничтожению движения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и дерадикализации палестинского общества.

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