Politpres

3 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    ни о чёмПредоставление ря...
  • Вячеслав Медведев
    Всё путём! Чтобы научиться жить в ладу со своими мозгами, Украине надо пережить ещё не только сей энергетический криз...Погребинский объя...
  • N N
    А что, вешать непокорных будут? Или в дурку сажать?Голикова сообщила...

Российские модернизированные ЗРПК «Панцирь-С1М» заинтересовали страны Ближнего Востока

Российские модернизированные ЗРПК «Панцирь-С1М» заинтересовали страны Ближнего Востока

Государства Ближневосточного региона проявили высокий интерес к модернизированным российским зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1М», заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх