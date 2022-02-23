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В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"

В ЕП придумали, как Украина может выйти из кризиса: "Просто признайте"

Если Незалежная признает независимость республик Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями, это может стать путём выхода из кризиса, заявил французский европарламентарий, член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

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