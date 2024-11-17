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Политический вестник

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Они могут форсировать Днепр и брать Херсон: В США официально заявили о воинах КНДР под Курском

Они могут форсировать Днепр и брать Херсон: В США официально заявили о воинах КНДР под Курском

На днях был ратифицирован Договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и Северной Кореи. Больше нет никаких юридических препон, чтобы железные соколы Ким Чен Ына присоединились к боевым действиям на нашей стороне.

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