В этом году в районе Перово Москвы завершилось благоустройство двух кварталов. Заммэра Бирюков сообщил об обновлении детских и спортивных площадок, зон отдыха и инфраструктуры, создавая новые удобства для местных жителей.
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