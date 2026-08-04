На «Темернике» в Ростове изъяли 310 поддельных футболок

На рынке «Темерник» в Ростове вновь изъяли продукцию с признаками контрафактности. Как сообщили в региональном главке МВД, проверочные мероприятия прошли на территории торгового комплекса «Восточный Темерник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии