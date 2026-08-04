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Царьград

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На «Темернике» в Ростове изъяли 310 поддельных футболок

На «Темернике» в Ростове изъяли 310 поддельных футболок

На рынке «Темерник» в Ростове вновь изъяли продукцию с признаками контрафактности. Как сообщили в региональном главке МВД, проверочные мероприятия прошли на территории торгового комплекса «Восточный Темерник».

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