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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угальде упал в штрафной «Оренбурга» – Назаренко придержал форварда «Спартака» за футболку. 24-летний судья Заика не назначил пенальти

Нападающий « Спартака »  Манфред Угальде пытался заработать пенальти в начале матча 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против « Оренбурга ».

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