Тяжелый люкс: три знака зодиака, которые любят очень громкую роскошь

Тяжелый люкс: три знака зодиака, которые любят очень громкую роскошьИнтерьерМесяц сидеть на гречке и воде, но купить-таки самый модный и статусный телефон или туфли из лимитированной коллекции? Да-да, это про них! Одна радость: как правило, денег у них хватает даже на самый тяжелый люкс – а что не всегда своих, так не надо тут, знаете ли, завидовать!СтрелецСколько бы Стрелец ни зарабатывал (а обычно у представителей этого знака с доходами все в порядке), к концу месяца на его карточке опять образуется удручающая пустота.