10 видов самого эффективного холодного оружия, от которого стоит держаться подальше

Такой вид холодного оружия, как кастет, известен всем. Но человечеством было изобретено и другое неогнестрельное оружие, которое в поединках оказывается весьма эффективным и может нанести противнику серьезный урон.
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