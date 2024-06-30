Мы все время сталкиваемся с тем, что когда в нашей стране есть проблемы, то никто в мире в этом даже и не сомневается, наоборот, проявляют сарказм и даже ехидство.
Пещерная экономика: Реакция иностранцев на новость об успехах России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
С каких это пор нам важно их мнение о том, как они нас воспринимают? Пусть со своим мнением идут лесом! И не лезут нас учить как жить!
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
Они не понимают, что ВВП западных стран- это дутый пузырь, на 70% и более состоящий из банковских услуг. Ну, ничего, скоро им предстоит в этом убедиться на собственный шкурках..
Ответить
1 д.
СЕРГЕЙ Лютов
Собаки лают, а караван идет!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии