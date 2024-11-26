Бортников заявил, что НАТО ищет доступ к Каспию и Черному морю

Председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), глава ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО активно проникает в Арктику и Балтийский регион, а также стремится получить доступ к Каспию.
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