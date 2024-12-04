А.И. Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств заражения в Камчатском крае малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека

Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности медицинских работников одного из родильных домов города Петропавловска-Камчатского и отделения патологии краевой детской больницы, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч.