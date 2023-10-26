В Саратове из-за пожара в частном зверинце погибли десятки животных

В саратовском городском парке произошло возгорание павильона, погибло более 40 животных. Об этом заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
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