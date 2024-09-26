День воспитателя в 2024 году: дата, история и традиции, что подарить

День воспитателя и всех работников дошкольного образования отмечается 27 сентября. Именно в этот день в 1863 году в России официально открылся первый детский сад — на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
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