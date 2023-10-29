Проводка без штробления. Как же ее скрыть? Советы!

Периодические проблемы со старой проводкой, перепланировка квартиры или прокладка дополнительных кабельных линий для подключения мощных потребителей тока (электроплита, бойлер, стиральная машинка, теплые полы) связаны с необходимостью монтажа новой электропроводки.
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