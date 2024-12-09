Угон автомобиля закончился трагедией: 13-летний подросток погиб, его друзья в больнице Татьяна СергееваВ Башкирии произошла трагедия, которая вновь привлекла внимание к проблеме детской безопасности на дорогах.
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