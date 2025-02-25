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Белый дом рассчитывает на скорые встречи Трампа с Путиным и с Зеленским

Белый дом рассчитывает на скорые встречи Трампа с Путиным и с Зеленским

Вашингтон рассчитывает, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп очень скоро встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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