Белый дом рассчитывает на скорые встречи Трампа с Путиным и с Зеленским

Вашингтон рассчитывает, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп очень скоро встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
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