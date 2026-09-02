Путин пообещал присвоить имя Героя России Гудкова филиалу центра «Воин»

Один из филиалов центра «Воин» получит имя Героя России Михаила Гудкова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия нового регионального учреждения.
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