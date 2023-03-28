Горный университет станет частью проекта «Самбо в ВУЗы»

Уральский государственный горный университет станет частью команды «Самбо в ВУЗы». Такое решение принял ректор УГГУ Алексей Душин на встрече с координатором федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым.
Уральский государственный горный университет станет частью команды «Самбо в ВУЗы». Такое решение принял ректор УГГУ Алексей Душин на встрече с координатором федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым.
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