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Мировое обозрение

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«Увидели процесс убийства»: Сын Младича рассказал о фентаниле в гаагской тюрьме

«Увидели процесс убийства»: Сын Младича рассказал о фентаниле в гаагской тюрьме

Сын бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича Дарко заявил, что его отцу в тюремной больнице в Гааге незадолго до смерти начали давать мощный синтетический опиоид фентанил.

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