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Новости Брянска

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Почтальонам разрешили использовать антидроновые ружья

Почтальонам разрешили использовать антидроновые ружья

В перечень специальных средств для сотрудников «Почты России» включены антидроновые ружья, которые будут использоваться для охраны зданий и сопровождения ценностей.

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