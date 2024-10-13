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Харрис раскритиковали из-за ее поведения на встрече с избирателями

Харрис раскритиковали из-за ее поведения на встрече с избирателями

Визит кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в Аризону привлек пристальное внимание избирателей из-за её смеха и использования упрощённого языка в общении без помощи телесуфлёра, сообщает The New York Post.

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