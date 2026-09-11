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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мексиканец Рауль Флорес установил мировой рекорд в становой тяге – поднял 511 кг

Мексиканец Рауль Флорес установил мировой рекорд в становой тяге – поднял 511 кг. Предыдущий рекорд (510 кг) принадлежал актеру Хафтору Бьернссону, который сыграл Гору в «Игре престолов».

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