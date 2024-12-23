ВСУ атаковали Брянскую область: главное за сутки

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. В результате атак Вооруженных сил Украины на Брянскую область есть пострадавшие, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Евросоюз проиграл в конфликте на Украине из-за укрепления позиций ВС РФ на фронте, а в Черном море у берегов Стамбула обнаружили украинскую морскую мину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии