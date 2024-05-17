Визит Путина в Китай показал уязвимость США

Не трудно догадаться, что стороны имели ввиду под термином «третьи страны».Зарубежные СМИ увидели в визите президента России Владимира Путина в Китай сигнал, что он продолжает укреплять сотрудничество со своим «другом и главным дипломатическим союзником» председателем КНР Си Цзиньпином.